Україна розраховує на подвійний транш кредиту МВФ за підсумками І півріччя - Арбузов

Україна розраховує одержати подвійний транш кредиту Міжнародного валютного фонду за підсумками першого півріччя.

Про це в інтерв`ю газеті "Экономические известия" (№ 74 від 20 квітня) заявив голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ.

Він зазначив, що якби принципові питання - пенсійна реформа і підвищення тарифів на газ - були вирішені, Україна б уже одержала кредит.

«Поки ж рішення таке: ми розраховуємо одержати подвійний транш - близько 3 мільярдів доларів - за підсумками першого півріччя. Такий термін був визначений за результатами переговорів між делегацією уряду України і представниками МВФ для вирішення ряду питань: пенсійної реформи, підвищення тарифів і зменшення сальдо з відшкодування ПДВ, квотування зернових тощо", - сказав він.

С.АРБУЗОВ підкреслив, що Нацбанк, зі свого боку, виконав більш як 100% умов, обумовлених у меморандумі з МВФ, а «в уряду залишилися питання, по суті своїй складні, але впродовж 2-3 місяців, я сподіваюся, вимоги МВФ будуть виконані».