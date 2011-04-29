Міжбанк: відкриття торгів: 7,9670/7,9740 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9670/7,9740 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2898/0,2903, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,8205/11,8325. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоригувалися – 1,4837/1,4839 (четвер — 1,4842/1,4844).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою долар-гривня – 7,9600/7,9700.