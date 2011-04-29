Голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ вважає цілком реальним сьогоднішній курс гривні до долара.

Про це він заявив у інтерв`ю «Экономическим известиям» (№ 74 від 29 квітня).

«Офіційний курс, фактично, зрівнявся з ринковим. Тому я беруся стверджувати, що це - реальний курс національної валюти, який визначається позитивним платіжним балансом, припливом іноземних інвестицій, певним пожвавленням в експортній сфері», - сказав С.АРБУЗОВ.

За його словами, НБУ зі свого боку робить все, щоб відкрити ворота для прямих іноземних інвестицій. «Безумовно, ми не можемо стверджувати, що поточні курсові значення - орієнтир на рік. Але те, що існуючий курсовий орієнтир у поточному кварталі об`єктивний - це точно», - сказав голова Нацбанку.

Він відзначив, що якщо проаналізувати обсяг резервів, які були задіяні НБУ для участі у валютних сесіях на міжбанку, то це дуже незначні обсяги. «Це свідчить про те, що курс гривні зараз не утримується Нацбанком, а визначається ринком. Тому НБУ тільки згладжує ситуаційні коливання», - сказав С.АРБУЗОВ.

Як сказав С.АРБУЗОВ, зростаючий попит на валюту поза банками має зовсім іншу природу - це пожвавлення тіньового сектора економіки, який переходить в розрахунках, перш за все за імпортними товарами, на валюту.

«Нацбанк зі свого боку приділяє цьому питанню увагу як орган валютного контролю, і не більше. Адже забороняючи щось, розв’язати проблему не можна. А ось уряду, можливо, слід звернути увагу на цей процес з погляду економіки і регулювання діяльності бізнесу, і створити умови для того, щоб ці гроші повернулися в банківський обіг», - сказав він.