В Україні середня зарплата зросла на 193 грн. – до 2531 грн.

Рівень середньої заробітної плати в Україні з розрахунку на одного штатного працівника в березні 2011 року зріс на 193 грн. – до 2531 грн.

Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Найвищий рівень середньої заробітної плати за підсумками березня зафіксовано в Києві (3894 грн.), Донецькій (2966 грн.), Дніпропетровській (2767 грн.) і Київській (2712 грн.) областях, найнижчий – у Тернопільській (1735 грн.), Чернівецькій (1823 грн.) і Херсонській (1848 грн.) областях.