Заборгованість банків перед НБУ за стабілізаційними кредитами становить близько 68 млрд. грн.

З початку поточного року обсяг заборгованості банків перед НБУ за стабілізаційними кредитами скоротився на 4 млрд. грн., і на сьогодні становить близько 68 млрд. грн.

Про це в інтерв`ю «Экономическим известиям» (№ 74 від 29 квітня) заявив голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ.

За його словами, цього року особливої напруги з поверненням коштів НБУ не відчуває.

С.АРБУЗОВ підкреслив, що всі банки, які у поточному році повинні були здійснити розрахунки з НБУ, це зробили.

Він висловив думку, що складними з погляду обсягів погашення цих кредитів будуть наступні три роки, оскільки саме на цей період припадає найбільший обсяг повернення банками коштів регулятору. «Ті банки, які не зможуть повернути кредити, повинні будуть піти шляхом укрупнення через злиття і поглинання більшими і фінансово стабільнішими кредитними установами. Цей процес вже почався», - сказав він.

С.АРБУЗОВ зазначив, що НБУ виставляє достатньо жорсткі умови повернення грошей, оскільки це також є однією з вимог МВФ. За його словами, на жаль, багато банків, що одержували стабілізаційні кредити, не змогли правильно розрахувати швидкість повернення коштів НБУ, і тепер просять пролонгації.

«При цьому слід враховувати, що основним джерелом повернення кредитів НБУ є кошти, що надходять до банку від погашення виданих ним кредитів, а у момент початку кризи (саме тоді видавалися стабілізаційні кредити) навряд чи хтось міг точно визначити період відновлення платоспроможності позичальників. Проте у рамках діючого регулювання Нацбанк сьогодні має можливість пролонгувати видані банкам стабілізаційні кредити на термін не більш як три місяці і лише під високоліквідне забезпечення», - сказав С.АРБУЗОВ.