НБУ готує комплексну програму відновлення кредитування

Національний банк України готує комплексну програму відновлення кредитування.

Про це в інтерв`ю «Экономическим известиям» (№ 74 від 29 квітня) повідомив голова НБУ Сергій АРБУЗОВ.

«Зараз Нацбанк готує комплексну програму відновлення кредитування. Перш за все ми зацікавлені в ухваленні закону про захист прав кредиторів і споживачів фінансових послуг. Без цього закону банки не зможуть добитися повернення проблемних кредитів, а відповідно, й почати видачу нових позик», - сказав він.

С.АРБУЗОВ відзначив, що процесу проходження цього закону у Верховній Раді Нацбанк зараз приділяє найпильнішу увагу. «На жаль, у депутатського корпусу досі немає чіткого розуміння, що від кредитора до споживача один крок - і наше завдання законодавців у цьому переконати», - наголосив голова Нацбанку.

С.АРБУЗОВ також повідомив, що Нацбанк бере активну участь в роботі над новим законом про валютне регулювання, після ухвалення якого банки зможуть повернутися до видачі валютних позик.

Він нагадав, що наприкінці минулого року НБУ дав роз`яснення про методику списання безнадійної заборгованості за кредитами за рахунок сформованих резервів. За словами С.АРБУЗОВА, дія цього механізму закінчилася 1 квітня, і за цей час списано більш як 10 млрд. грн. кредитів.