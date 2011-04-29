ДПСУ в I кварталі збільшила відшкодування ПДВ у 2,3 разу – до 9 млрд. грн.

Державна податкова служба України (ДПСУ) в першому кварталі 2011 року відшкодувала платникам податків податку на додану вартість (ПДВ) на суму майже 9 млрд. грн., що в 2,3 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як зазначається в переданому УНІАН повідомленні прес-служби ДПСУ, про це повідомив заступник голови відомства Олександр КЛИМЕНКО під час оперативної наради.

За його словами, в півтора рази зросла кількість платників, які отримали право на автоматичне відшкодування ПДВ. За результатами аналізу податкових декларацій за лютий 2011 року автоматичне відшкодування ПДВ надано 37 платникам із 19 регіонів України на загальну суму 672,8 млн. грн. У переважній більшості це представники малого і середнього бізнесу – 23 підприємства.

«Варто казати не про регіональну, а, швидше, про галузеву диференціацію платників. На сьогодні це в основному представники гірничо-металургійного комплексу, машинобудування, хімічної промисловості, сільського господарства, тобто всіх провідних експортних галузей української економіки», – зазначив О.КЛИМЕНКО.

У ДПСУ прогнозують зростання кількості підприємств, що мають право на автоматичне відшкодування ПДВ за результатами податкової звітності за березень.

Як повідомляв УНІАН, автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачене Податковим кодексом і почалося з березня 2011 року. У березні Державна податкова служба України визначила 24 підприємства, що мають право на автоматичне відшкодування ПДВ. Сума заявленого до відшкодування податку становила 496,3 млн. грн. У квітні Держказначейство здійснило автоматичне відшкодування ПДВ на суму 602,3 млн. грн.