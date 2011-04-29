Головою наглядової ради «Фінростбанку» призначено Бондарєва

Головою наглядової ради АТ «Фінростбанку» призначений Олександр БОНДАРЄВ замість Олександра ЖОВТІСА.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби банку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було прийнято на зборах акціонерів 22 квітня 2011 року.

«Загальними зборами акціонерів як вищим органом управління банку було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Олександра ЖОВТІСА як голови наглядової ради. На даний момент О.ЖОВТІС володіє 11,06123% акцій АТ «Фінростбанк». Новим головою спостережної ради АТ «Фінростбанк» обрано О.БОНДАРЄВА. За дане рішення проголосувало 100% присутніх на зборах акціонерів», - сказано в повідомленні.

Також на зборах розглянули і прийняли рішення відповідно до порядку денного, зокрема, затверджено річний звіт правління про результати роботи банку і звіт наглядової ради за фінансовий 2010 рік. Також затверджено звіти ревізійної комісії та зовнішнього аудитора.

Поточний рік акціонери і керівництво АТ «Фінростбанк» розглядають як період інтенсивного розвитку банку, розширення спектру послуг, формування власного бренду і подальшого активного просування на фінансовому ринку України.

Довідка УНІАН. АТ «Фінростбанк» (www.frb.com.ua) зареєстрований Національним банком України 29 січня 1993 року, свою діяльність здійснює на підставі банківської ліцензії № 143 від 16.10.2009 р.

Пріоритетними напрямками діяльності банку є співпраця з малим і середнім бізнесом, корпоративними клієнтами, валютообмінні операції, робота на міжбанківському ринку, залучення депозитів юридичних і фізичних осіб.

За підсумками 2010 року банк отримав прибуток у розмірі 1,401 млн. грн.