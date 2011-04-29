Кабмін затвердив порядок прийняття об'єктів у експлуатацію

Кабінет міністрів України затвердив порядок прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, а також порядок внесення плати за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття об'єкту в експлуатацію, та її розмір.

Про це йдеться в постанові №461 від 13 квітня ц.р., розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, прийняття в експлуатацію об'єктів I-III категорії складності і об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, проводиться шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами поданої замовником декларації про готовність об'єкту до експлуатації.

У разі прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорії складності, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт до 31 грудня 2009 року, особливості реєстрації декларації та її форма визначаються Міністерством будівництва і житлово-комунального господарства.

Прийняття в експлуатацію об'єктів IV і V категорії складності здійснюється на підставі акту готовності об'єкту до експлуатації шляхом видачі інспекцією сертифікату.

У разі, коли на самовільно побудоване нерухоме майно визначено право власності за рішенням суду, воно приймається в експлуатацію згідно з даним порядком.

Датою прийняття в експлуатацію об'єкту є дата реєстрації декларації або видачі сертифікату.

При цьому розмір плати за видачу сертифікату відповідності завершеного будівництвом об'єкту для об'єктів IV категорії складності становить 4,6 мінімальної заробітної плати, V категорії складності – 5,2 мінімальної заробітної плати.