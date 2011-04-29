Торги доларом на міжбанку закрилися котируваннями 7,9640-7,9720 грн./дол.

Сьогодні наукраїнському міжбанкуторгидоларомСШАвідкрилисянаступнимикотируваннями-7,9670/7,9740,до12:00цінизнизилися до7,9635/7,9675.До закриттяторгівціновірівні піднялисядо7,9640/7,9720грн./дол.

Якповідомляє фінансовакомпанія«ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевийриноквідкривсякотируваннями0,2898/0,2903,до12:00цінивирослидо0,2912/0,2915.До закриттяторгівціни незмінилися.ВРосіїкурсдолар-рубльвпав,афіксингСЕЛТза результатамиторгівстановив27,3000(-0,2150).

Наміжнародномувалютномуринкуцінинавалютнупаруєвро-доларзмінювалися вдіапазоні1,4805/1,4875.Ринокєвро-гривнявідкривсянаступнимиіндикативнимикотируваннями-11,8205/11,8325,до12:00цінипішливгору11,8270/11,8385.До закриттяторгівціновіпоказникиEUR/UAHдосяглирівня11,8285/11,8460.

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