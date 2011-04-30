У єврозоні зріс рівень інфляції

Брюссель. За попередніми даними, річна інфляція в єврозоні у квітні 2011 року (квітень-2011 до квітня-2010) склала 2,8%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Згідно з повідомленням, в березні ц.р. річна інфляція в єврозоні склала 2,7%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - 3,1%.

До зони євро з січня 2011 року входить 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.