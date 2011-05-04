Золото дешевшає, долар - зміцнюється

Ціна золота у вівторок, 3 травня, до закриття торгів знизилася на фоні зміцнення курсу долара до світових валют.

Зокрема, червневий ф`ючерс на золото під час торгів у Нью-Йорку на біржі Comex за підсумками вівторка подешевшав на 1,1% до 1540,4 долара за тройську унцію. Це стало найзначнішим одноденним зниженням вартості металу з 15 березня. У попередні торгові сесії вартість металу піднімалася до рекордно високої позначки в 1557,4 долара.

За підсумками вівторка курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США зріс до 73,13 пункту проти 73,05 пункту днем раніше, передає Bloomderg.

Минулий квартал став десятим поспіль, за підсумками якого золото зросло в ціні, що стало найтривалішим ралі щонайменше з 1975 року. Після рекордного зростання в 2010 році - на 30%, в січні 2011 року вартість металу знизилася на 6%, проте вже в березні ціни на золото відновили рекордне зростання і досягли 1447 доларів за унцію. У квітні рекордне зростання вартості металу триває, ціни перевищили позначку в 1500 доларів.