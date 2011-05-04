Держбюджет України за 1 кв. зведено з дефіцитом 800 млн.грн.

Державний бюджет України у січні-березні п.р зведено з дефіцитом 799,9 млн. грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Дефіцит загального фонду Держбюджету становив 2,051 млрд. грн.

Доходи Держбюджету у січні-березні п.р. становили 66,419 млрд. грн. Зокрема, надходження до загального фонду становили 56,671 млрд. грн., що становить 101% плану на січень-березень 2011 року.

Податкові надходження до Держбюджету України становили 57,269 млрд. грн., неподаткові надходження – 8,385 млрд. грн.

Витрати Держбюджету за січень-березень 2011 року становили 66,683 млн. грн., у т.ч. витрати загального фонду – 58,838 млн. грн.

За інформацією Мінфіну, із загального фонду за зазначений період було надано трансфер Пенсійному фонду України у розмірі 13,7 млрд. грн.

За рахунок повернення кредитів до Держбюджету надійшло 492,9 млн. грн., зокрема до загального фонду - 117,2 млн. грн., надано кредитів з Держбюджету на суму 1,029 млрд. грн.

Погашення основної суми боргу Держбюджету в січні-березні п.р. становило 15,257 млрд. грн., запозичення були здійснені обсягом 23,579 млрд. грн.

Від приватизації державного майна в січні-березні 2011 року до Державного бюджету надійшло 1,095 млрд. грн.

За січень-березень 2011 року Зведений бюджет України виконано з дефіцитом у розмірі 610,3 млн. грн. Його доходи становили 84,425 млрд. грн., витрати – 84,495 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» доходи Держбюджету передбачені на рівні 281,464 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 238,581 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 42,883 млрд. грн.

Витрати Держбюджету України на 2011 рік – 321,920 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 279,087 млрд. грн., витрати спеціального фонду – 42,833 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету – 38,843 млрд. грн., граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2011 року – 375,643 млрд. грн.

Держбюджет України включає загальний фонд, куди спрямовуються загальнодержавні податки і збори і з якого фінансуються основні витрати, і спеціальний фонд, кошти якого мають цільове призначення.

При цьому дефіцит Держбюджету розраховується як різниця суми його доходів і повернених до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з Держбюджету кредитів.