Від'ємне сальдо зовнішньоторгового балансу в 1 кв. становило 1,6 млрд. дол.

Від'ємнесальдозовнішньоторговогобалансуУкраїни в першомукварталіпоточногорокустановило1,6млрд.доларів.



ЯкпередаєкореспондентУНІАН,процесьогодні набрифінгуповідомив першийзаступникміністра економічногорозвиткуі торгівліУкраїни ВадимКОПИЛОВ.



ЯкповідомлявУНІАН,від'ємнесальдозовнішньоторговогобалансуУкраїнив 2010році становило3млрд.113,1млн.дол.протитакожвід'ємногосальдоврозмірі1млрд.312,6млн.дол.в 2009році.

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