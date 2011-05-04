Від'ємне сальдо зовнішньоторгового балансу в 1 кв. становило 1,6 млрд. дол.
11:55, 04 травня 2011Фінанси
0
Від'ємнесальдозовнішньоторговогобалансуУкраїни в першомукварталіпоточногорокустановило1,6млрд.доларів.
ЯкпередаєкореспондентУНІАН,процесьогодні набрифінгуповідомив першийзаступникміністра економічногорозвиткуі торгівліУкраїни ВадимКОПИЛОВ.
ЯкповідомлявУНІАН,від'ємнесальдозовнішньоторговогобалансуУкраїнив 2010році становило3млрд.113,1млн.дол.протитакожвід'ємногосальдоврозмірі1млрд.312,6млн.дол.в 2009році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter