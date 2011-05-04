В уряді очікують позитивного сальдо зовнішньоторгового балансу в 2015 році

В уряді України очікують, що позитивного сальдо зовнішньоторговельного балансу України вдасться досягти в 2015 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Вадим КОПИЛОВ.

«Ми думаємо, що вийдемо десь на 400-500 млн. доларів позитивного сальдо», - сказав він.

При цьому В.КОПИЛОВ зазначив, що позитивні тенденції зовнішньоторговельного балансу спостерігатимуться в 2013-2014 роках.

Як повідомляв УНІАН, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2010 році становило 3 млрд. 113,1 млн. дол. проти також від'ємного сальдо в розмірі 1 млрд. 312,6 млн. дол. у 2009 році.