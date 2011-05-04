В Україні надходження від приватизації держмайна становили 5 млрд. 519 млн. грн.

В Україні з початку року, станом на 28 квітня 2011 р., від приватизації державного майна надійшло 5 млрд. 519 млн. грн., що становить близько 56% від завдання, передбаченого Держбюджетом на поточний рік.

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України (ФДМУ).

Як повідомляв УНІАН, ТОВ «ЄСУ», що купило 92,79-відсотковий держпакет акцій ВАТ "Укртелеком", перерахувало в квітні перший транш за придбані акції в розмірі 4 млрд. 237 млн. 550 тис. грн. Внесена в кінці 2010 р. покупцем "Укртелекому" застава за участь у приватизаційному конкурсі в розмірі близько 1 млрд. грн. також була зарахована як надходження від приватизації вже в 2011 р. Таким чином, загальна сума надходжень від продажу 92,79% акцій «Укртелекому» на сьогодні становить близько 5 млрд. 287 млн. грн. Ще 115 млн. 734 тис. грн. надійшли за реалізований ФДМУ 25,49% держпакет акцій ПАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

Довідка УНІАН. Згідно з Державним бюджетом України на 2011 рік, план надходжень від приватизації держмайна встановлено на рівні 10 млрд. грн.