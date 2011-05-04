Китайці побудують на Прикарпатті завод безхлорних калієвих добрив

Китайці побудують у Калуші на Прикарпатті завод безхлорних калієвих добрив.

Як передає кореспондент УНІАН про це вчора на прес-конференції в Івано-Франківську повідомив президент китайського підприємства з іноземними інвестиціями «Кітпред» Ден СЯОСЮ.

За його словами, новий завод «не буде створювати екологічних проблем», а навпаки «вирішить ті екологічні проблеми, які накопичилися у Калуші за останні 30-40 років». «Ми націлені на безвідходне виробництво цінного добрива, - зауважив він. - Розсоли Домбровського кар'єру будемо використовувати як сировину. Хочу запевнити всіх, що ми не тільки не створимо проблем, а й вирішимо всі екологічні проблеми, які існують».

Як повідомляв УНІАН, нещодавно голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК підписав Рамкову угоду про спільне фінансування проекту з виробництва безхлорних калієвих добрив в місті Калуш між Міністерством екології та природних ресурсів України, Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, підприємством з іноземною інвестицією «Кітпред», Китайської інженерної компанією «Хуань інженеринг», Державним експортно-імпортним банком КНР.

У свою чергу М. ВИШИВАНЮК на прес-конференції повідомив, що орієнтовна вартість будівництва буде в межах 1,5 млрд. дол.

«Ми ще не знаємо точно, скільки, - сказав губернатор. - Буде побудований завод з переробки розсолу і окремо калійних добрив і в залежності від потужності буде визначатися вартість будівництва. Це велика інвестиція».

За його словами, орієнтовно буде створено до 3 тис. нових робочих місць.

Відповідно до підписаної угоди, Україна бере на себе підготовку всієї необхідної документації й усю паперову роботу, яка повинна бути готова вже до кінця 2011 року. І тільки після завершення всіх формальностей китайська сторона готова приступити до початку будівництва. Китайці обіцяють, що на будівництво такого заводу їм потрібно не більше 2 років.