Автоматичне відшкодування ПДВ: тільки для «своїх»?

Податковий кодекс містить низку «конструктивних» нововведень, які повинні полегшити життя українському бізнесу. Серед них уряд розхвалює автоматичне відшкодування ПДВ. Даний інструмент дійсно може покращити умови роботи, однак, доступний він чомусь обраному колу підприємств. Деякі з них «за чистою випадковістю» входять у найбільші бізнес-групи України. Вони забирають левову частку автоматично відшкодованого податку на додану вартість. Складається враження, що інші компанії, які потрапили до списку, мають розбавити перелік «своїх», щоб ті сильно «не впадали в очі».

Автоматичне відшкодування ПДВ, схоже, перетворюється на чергову корупційну схему. Уряду не вдається сформувати прозорий механізм, який би стимулював позитивні тренди в економіці. Технологічні підприємства часто не потрапляють у список на автоматичне відшкодування ПДВ, хоча повністю відповідають всім законодавчим критеріям, зате там виявляються одні з найбільш технологічно відстаючих меткомбінатів країни, експортери солі, електроенергії та ін.

Автоматичне повернення ПДВ не є зобов`язанням держави, як чомусь прийнято вважати в Україні. Держава повинна повертати ПДВ після документальної перевірки операцій, які призвели до формування від`ємного значення бази оподаткування, як це робиться у всіх цивілізованих країнах світу. Такий контроль здійснюється з метою запобігання незаконному відшкодуванню податку, через що з бюджету «вилучаються» десятки мільярдів гривень платників податків, що дуже поширено в Україні.

У свою чергу, автоматичне відшкодування ПДВ передбачає фактично повну довіру держави бізнесу, що підприємство дійсно займається виробництвом та експортом продукції за економічно обґрунтованими цінами. Це всього лише заохочення з боку держави певної, вигідної йому діяльності бізнесу. Наприклад, розширення експорту високотехнологічної продукції або чесної сплати податків.

В Україні цей механізм в ідеалі, перш за все, повинен стимулювати максимально можливе зближення «чорної» і «білої» бухгалтерії, підвищення заробітної плати та збільшення прибутковості. Для того, щоб підприємству повернули ПДВ у більш стислий термін (протягом 26 днів, а не 40) і без виїзних перевірок, компанія повинна відповідати відразу декільком вимогам: не перебувати в процедурі банкрутства, не мати претензій до сплати податків і документів. Окремі умови висуваються до господарської діяльності: протягом попереднього року операції з нульовою ставкою по ПДВ повинні становити не менше половини загального обсягу поставок, сума розбіжностей між податковим кредитом заявника і зобов`язаннями контрагентів не повинна перевищувати 10% заявленої до відшкодування суми. Крім цього, претендент на автоматичне відшкодування ПДВ повинен платити своїм співробітникам зарплату у 2,5 рази більше мінімальної. І або мати в штаті не більше 20 осіб, або довести, що вартість його основних фондів більша, ніж заявлена до відшкодування сума, або платити податок на прибуток більший, ніж у середньому по галузі.

Але на практиці в Україні цей механізм працює «не зовсім коректно». Дана новація набула чинності 1 березня. На першому етапі з 1971 суб`єкта підприємницької діяльності, які подали заявки на «автомат», право на нього отримали тільки 24 підприємства. 12 з них - великі платники податків, ще 12 - представники малого і середнього бізнесу. Список "щасливчиків" дає підстави вважати, що автоматичне відшкодування ПДВ спеціально «заточено» під конкретні компанії, але щоб не викликати негативних інформаційних сплесків, податкова служба розбавляє їх перелік дрібними підприємствами з усієї України, які, враховуючи обмеженість обігу, багато ПДВ не забирають.

У середині квітня Державна податкова служба України розширила список підприємств, яким відшкодують ПДВ в автоматичному режимі, з 24 до 35. А днями стало відомо, що перелік продовжує зростати. Як заявила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова, тепер їх більше 50.

Знаково, що «підкоригований» список не оприлюднюється. Це зумовлено тим, що туди внесено підприємства, які безпосередньо близькі до влади. Раніше відсутність їх «у перших рядах» пояснювалася підвищеним інтересом з боку громадськості до переліку претендентів на «автомат».

Як і прогнозувалося, автоматичне відшкодування ПДВ з потенційно перспективного інструменту стимулювання економіки перетворюється в корупційний механізм. І проблема не тільки в тому, що розкрадають державні гроші, зараз бізнесу «дали урок», що домогтися «автомату» можна або через зв`язки, або купити. А це позбавляє його сенсу працювати чесно, підвищувати заробітну плату і прибутковість.

Податковій службі варто було б оприлюднити список підприємств, які отримали право на автоматичне відшкодування ПДВ, дані за обсягом відшкодованого податку, а також інформацію про те, наскільки відібрані компанії відповідають законодавчим критеріям. Такі дії повернули б довіру бізнесу до фіскальних органів. Але в нинішній ситуації закритість ДПСУ тільки підтверджує, що її інтереси і національні розходяться.

Олексій Левицький (для УНІАН)