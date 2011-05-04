Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9650/7,9710 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9700/7,9770 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,9695/7,9730 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9650/7,9710 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2912/0,2916, на 12:00 ціни зросли до 0,2914/0,2917. До закриття торгів ціни досягли максимуму – 0,2925/0,2928. У Росії курс долар-рубль впав і становив 27,25 рублів за долар (-0,1299).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4775/1,4875. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,8415/11,8540, на 12:00 ціни пішли вниз – 11,8255/11,8365. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 11,8355/11,8505.