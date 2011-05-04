Азаров заявив про золотовалютний рекорд. Цифри не підтверджують...

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що золотовалютні резерви України досягли історичного максимуму – близько 37 млрд. дол. США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив в інтерв`ю Першому національному каналу вчора, 3 травня.

«Наші валютні резерви досягли історичного максимуму. Вони становлять приблизно 37 мільярдів доларів. Такого в історії України ще не було», – заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного банку України, в березні ц.р. міжнародні валютні резерви Нацбанку становили 36 млрд. 428,6 млн. дол.

Довідка УНІАН. У липні 2008 року розмір золотовалютних резервів Нацбанку, за даними НБУ, становив 37,916 млрд. дол., у серпні 2008 року – 38,047 млрд. дол.