Шанси вкладників "Родовід Банку" додзвонитися в "Ощадбанк" збільшуються - НБУ

Національний банк України заявляє, що шанси вкладників "Родовід Банку" додзвонитися в контакт-центр "Ощадбанку" з кожною годиною збільшуються.

Про це йдеться в коментарі директора Департаменту зовнішньоекономічних відносин Нацбанку Сергія КРУГЛИКА, обнародуваному на сайті відомства.

«...З кожною годиною роботи контакт-центру кількість зареєстрованих вкладників неухильно збільшується, що дасть змогу додзвонитися тим, хто поки що не зміг цього зробити», – сказав С.КРУГЛИК.

При цьому він зазначив, що регулятор занепокоєний проблемою технічного характеру, а саме – обмеженістю пропускної спроможності телефонної лінії і великою кількістю вкладників, багатьом з яких не вдається додзвонитися на номер контакт-центру.

За словами представника Нацбанку, з метою ліквідації вищезгаданої проблеми, "Ощадбанк" у кілька разів збільшив кількість операторів контакт-центру, але цього також поки що не достатньо.

За даними НБУ, на сьогодні контакт-центром оброблено понад 114 тисяч дзвінків, що відповідає майже половині кількості вкладників "Родовід Банку", а майже 25 тисяч вкладників дізналися про місце отримання виплат, скориставшись інтернет-сайтом "Ощадбанку".

"Національний банк України сподівається на розуміння вкладниками масштабності вищезазначеної процедури і запевняї, що вона буде проведена в найстисліші терміни", – зазначив С.КРУГЛИК.

За його словами, на сьогодні вкладникам "Родовід Банку" виплачено майже 500 млн. грн., а понад 100 млн. грн. вкладники вирішили залишити в "Ощадбанку".

Як повідомляв УНІАН, 30 березня 2011 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн.

Кошти будуть використані для проведення виплат вкладникам – фізичним особам «Родовід Банку» шляхом їх переведення в «Ощадбанк».

За даними Нацбанку, на 1 січня 2011 року обсяг коштів фізосіб у банку склав 3,961 млрд. грн., зокрема 1,320 млрд. грн. – в іноземній валюті.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» зареєстрований у 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

На 1 квітня 2011 року активи банку склали 9,938 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 4,417 млрд. грн., зобов`язання – 9,178 млрд. грн., статутний капітал – 8,409 млрд. грн., власний капітал – 760,076 млн. грн.

«Родовід Банк» (Київ) у I кварталі 2011 року скоротив збитки у 8 разів, порівняно з відповідним періодом 2010 року – до 392,971 млн. грн.

З 16 березня 2009 року в «Родовід Банці» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.