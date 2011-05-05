Міжбанк: торги доларом сьогодні відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні наміжбанківськомувалютномуринкуУкраїниторгидоларомСШАвідкрилисязниженнямкотирувань-7,9670/7,9720грн./дол.,цінинаросійськувалютузросли-0,2923/0,2927грн./рубль,котируванняпоєвро-гривніпішливгору-11,8660/11,8750грн./євро.

Процеповідомляє фінансовакомпанія«ІнтерБізнесКонсалтинг».

Наміжнародномувалютномуринкуцінинавалютнупаруєвро-доларпродовжуютьзростати -1,4892/1,4894дол./євро(середа, 4 травня,-1,4858/1,4860дол./євро).

Усереду,4 травня,НаціональнийбанкУкраїнинаринок невиходив.

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