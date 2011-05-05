Законопроект про гральний бізнес забороняє букмекерську діяльність

Внесений до парламенту законопроект про регулювання грального бізнесу передбачає заборону на здійснення букмекерської діяльності до ухвалення відповідного закону.

Автором цього законопроекту (№8401-1 від 28 квітня 2011 року) є народний депутат Олег ЦАРЬОВ. Текст документа розміщено на сайті Верховної Ради.

Згідно із законопроектом, організація та проведення азартних ігор у казино дозволяється виключно в спеціальних територіальних зонах, зокрема, в п'ятизіркових готелях із кількістю номерів не менше 60, три- і чотиризіркових готелях із кількістю номерів не менше 60 в АР Крим.

Організаторами азартних ігор не можуть бути юрособи, в статутному капіталі яких є частки органів місцевого самоврядування або комунальних підприємств, а також самі комунальні підприємства і юрособи, які внесені до реєстру неприбуткових організацій і установ.

Проект закону передбачає, що в Україні можна проводити такі види азартних ігор: гра в карти, гра в кості, циліндрові ігри (рулетка), інтелектуально-комерційні ігри. Організовувати ці ігри можна виключно в гральних закладах.

Забороняється організовувати й проводити азартні ігри з використанням ігрових автоматів, інтерактивних ігор у електронному (віртуальному) казино, а також встановлюється обмеження на участь в іграх осіб віком до 18 років.

Документ містить певні вимоги до організаторів азартних ігор. Так, забороняється формування статутного капіталу організаторів за рахунок коштів, отриманих за кредитним договором, договором позики або без підтвердження джерел їх походження. Організатори азартних ігор у казино повинні забезпечити виконання таких основних вимог: площа казино має становити не менше 400 кв. м; вартість власних активів організатора азартних ігор у казино протягом терміну дії ліцензії повинна становити не менше 10 млн. грн.

Організатори інтелектуально-комерційних ігор у електронних (віртуальних) клубах інтелектуально-комерційних ігор зобов'язані забезпечити виконання вимоги, за якою вартість власних активів повинна становити не менше 5 млн. грн.

Кошти, які платить суб'єкт за ліцензію на здійснення грального бізнесу, направляються до спеціального фонду державного бюджету й використовуються виключно для виконання заходів, спрямованих на розвиток спорту та охорони здоров'я або туризму.