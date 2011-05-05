В Україні кількість збиткових банків за січень-березень скоротилася з 35 до 33

Кількість збиткових банків в Україні за січень-березень 2011 року скоротилася з 35 до 33, їх сумарний збиток становить 2,077 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із 176 банків 43 кредитно-фінансові установи були прибутковими, їх сумарний прибуток становить 1,866 млрд. грн.

Як повідомлялося, чистий сальдований збиток українських банків у I кварталі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротився в 21 раз – до 210,763 млн. грн.

Активи українських банків у I кварталі ц.р., порівняно з початком 2011 року, виросли на 6% - до 998,4 млрд. грн., загальні активи - на 5%, до 1,149 трлн. грн., зобов'язання - на 6,5%, до 856,5 млрд. грн., сплачений зареєстрований статутний капітал - на 0,8%, до 147,1 млрд. грн.

Ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій, станом на 1 квітня 2011 року, мали 176 банків. У стані ліквідації перебувають 18 банків.