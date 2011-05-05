Міжбанк: закриття торгів: 7,9650/7,9700 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9670/7,9720 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,9655/7,9680 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9650/7,9700 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2923/02927, на 12:00 ціни знизилися до 0,2920/0,2923. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2917/0,2921. У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 27,2601 рублів за долар (+0,0101).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4892/1,4894, а на 15:10 впали – 1,4827/1,4829 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,8660/11,8750, на 12:00 ціни пішли вниз – до 11,8585/11,8680. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли мінімуму – 11,8065/11,8200.