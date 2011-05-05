Держбюджет України зведено з дефіцитом 0,8 млрд. грн. - всемеро менше, ніж за рік до того

Державний бюджет України в січні-березні 2011 року зведено з дефіцитом 799,9 млн. грн., що майже всемеро менше, ніж за відповідний період 2010 року. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи Держбюджету становлять 66,419 млрд. грн., що 28,4% перевищує відповідний показник 2010 року. В т.ч. до загального фонду Держбюджету надійшло 56,671 млрд. грн., що на 1% перевищує план на цей період.

Витрати Держбюджету збільшилися на 16,2% - до 66,683 млрд. грн., в т.ч. витрати загального фонду становлять 58,838 млрд. грн.

У січні-березні-2011 з Держбюджету було видано кредитів на 1,029 млрд. грн., повернено – 492,9 млн. грн.

За даними Мінфіну, в січні-березні 2011 р. на погашення основної суми боргу з Держбюджету направлено 15,257 млрд. грн., тоді як запозичення до Держбюджету становлять 23,579 млрд. грн. Від приватизації державного майна за цей період до Держбюджету надійшло 1,094 млрд. грн.

Держбюджет України на 2011 рік (з урахуванням поправок) затверджений з доходами 285,072 млрд. грн. і витратами – 325,529 млрд. грн. Граничний дефіцит Держбюджету України в 2011 році встановлено на рівні 38,843 млрд. грн.