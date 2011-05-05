Захарченко: Ми очікуємо збільшення кількості підприємств для автоматичного відшкодування ПДВ

Ми очікуємо збільшення кількості підприємств для автоматичного відшкодування ПДВ. Про це заявив Голова ДПС України Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час зустрічі з Послом Франції в Україні Жаком ФОРОМ та економічним радником Посольства Франції в Україні Бернардом ПЕТРОМ, повідомили УНІАН в прес-службі ДПСУ.

„Однак це переважно залежить від платників, а не від податківців. Як свідчать результати, більшість підприємств не потрапляють до автоматичного відшкодування через недотримання критеріїв, визначених Податковим кодексом України. А це говорить про непрозорість схем, за якими працює реальний сектор економіки”, – наголосив В.ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, податкова зацікавлена у збільшенні кількості підприємств, які отримуватимуть автоматичне відшкодування податку на додану вартість. Якщо у першому місяці ( ) кількість таких підприємств була 24, то за результатами опрацювання заявок лютого, поданих у березні, їх стало 37. У переважній більшості це представники малого та середнього бізнесу – 23 підприємства. Податкова прогнозує, що кількість таких платників зростатиме і надалі.

У той же час керівник податкового відомства підкреслив, що відбір платників до автоматичного відшкодування здійснює система. Впливати на цей процес працівники податкової не можуть, тобто абсолютно виключається будь-який вплив „людського фактору”.

Як повідомляв УНІАН, автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачене Податковим кодексом і почалося з березня 2011 року. У березні Державна податкова служба України визначила 24 підприємства, що мають право на автоматичне відшкодування ПДВ. Сума заявленого до відшкодування податку становила 496,3 млн. грн. У квітні Держказначейство здійснило автоматичне відшкодування ПДВ на суму 602,3 млн. грн.