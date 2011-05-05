Кабмін пропонує розширити мережу дозвільних центрів

Кабінет Міністрів України зареєстрував в парламенті законопроект, яким пропонується розширити мережу дозвільних центрів.

Текст відповідного законопроекту (№8463 від 4 травня ц.р.) розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Відповідно до законопроекту, кількість державних адміністраторів визначається рішенням відповідної міської ради, обласної, Київської і Севастопольської міських, районною, районною в місті Києві державних адміністрацій, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

Місцева влада створює дозвільні центри і здійснює організаційне і матеріально-технічне забезпечення дозвільного центру і державного адміністратора.

У разі, якщо кількість державних адміністраторів становить три і більше осіб, для організаційного й матеріально-технічного забезпечення їх роботи створюється структурний підрозділ виконавчого органу місцевого самоврядування.