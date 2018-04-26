"Рекорд" Азарова: як резерви НБУ досягають історичного максимуму...

Влада так захопилася рекламою своїх реформ і досягнень, які повинні нас ощасливити (на її переконання) вже в найближчому майбутньому, що геть забула про реалії дня і таку чітку науку як статистика. Але ж статистична практика бере початок з часу виникнення держави. Наполеон Бонапарт охрестив її «бюджетом речей». Саме статистика займається збором, вимірюванням і аналізом кількісних або якісних даних. З цими даними не завадило б знайомитися державним мужам, особливо напередодні гучних заяв, щоб не осоромитися, від чого може постраждати, на жаль, не їхній «авторитет», а імідж країни - не може бути держава в порядку, якщо нею керують...

Яскраву «обізнаність» у справах державних (як це вже бувало, наприклад, з цінами на продукти або імпортом китайської гречки, яку Держрезерв відмовляється купувати, хоча саме туди зібрався незатребувану крупу сплавити прем`єр) продемонстрував днями голова уряду Микола Азаров. Він заявив в ефірі Першого національного каналу, що золотовалютні резерви (ЗВР) Нацбанку досягли рекордного обсягу.

«Наші валютні резерви досягли історичного максимуму. Вони складають приблизно 37 мільярдів доларів. Такого в історії України ще не було», - сказав М.Азаров.

Мабуть, прем`єрові не доповіли (або досягнення попередників ріжуть око), що в липні 2008 року розмір золотовалютних резервів Нацбанку, за даними регулятора, становив 37,916 млрд. дол., в серпні того ж таки 2008-го - 38,047 млрд. дол., або М.Азаров переплутав цифри - як в анекдоті: метр вище, метр нижче...

Керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко вважає, що, «можливо, прем`єр-міністр мав на увазі ЗВР НБУ на початок травня. За оцінками НБУ, вони склали близько 38,192 млрд. дол., що дійсно є максимальним показником за всю історію. Попередній максимум був досягнутий за серпень 2008 року - 38,062 млрд. дол.».

Помилка помилкою, але яким чином НБУ вдалося зібрати такий резерв і чи зможе він його утримати?

На думку М.Івченка, результат є наслідком низки факторів. «Наприклад, в грудні 2010 та лютому цього року це вдалося за рахунок отримання кредиту від МВФ (1,5 млрд. доларів) і розміщення єврооблігацій України (1,5 млрд. доларів) відповідно.

Зростання ЗВР в квітні на 1,76 млрд. доларів пов`язане, швидше за все, зі зростанням експортної виручки на фоні відновлення світової економіки. Зокрема, останнім часом спостерігається зростання експорту металургії до Китаю та інших країн Азії і Близького Сходу. Продукція українського машинобудування також користується попитом. Це, зокрема, - вагони, локомотиви. Найбільшим покупцем цих товарів є Росія. Останнім часом стабільно зростає і експорт продукції українського АПК, в т.ч., соняшникової олії.

«Помірне зростання ЗВР НБУ, швидше за все, продовжиться. Світова економіка набирає обертів. МВФ прогнозує зростання реального світового ВВП цього року на 4,4% замість попередніх 4,2%. Ознак істотного уповільнення темпів зростання світової економіки та економік окремих країн, незважаючи на високі ціни на нафту, поки немає. Темпи зростання в першому кварталі в таких країнах, як США та Австралія сповільнилися. Проте очікується, що це буде тимчасовим явищем, і вже в третьому кварталі зростання прискориться», - відзначає експерт.

На думку М.Івченка, попит на український метал, продукцію АПК, машинобудування та хімічної галузі буде стабільним, що сприятиме припливу валюти в країну і поповненню ЗВР. «Чи буде і надалі НБУ викуповувати валюту на ринку такими ж темпами? Якщо темпи інфляції в країні істотно не прискорюватимуться, то так, буде. Ближче до осені очікується традиційне прискорення темпів інфляції і, якщо зовнішньоекономічні умови до цього часу залишаться незмінними, НБУ може піти на відносне скорочення обсягів викупу інвалюти, і дозволить гривні сильніше зміцнення в ціні», - підкреслює експерт.

Ще одним фактором поповнення ЗВР він називає ймовірне відновлення співпраці України з МВФ. «Ми очікуємо, що до кінця року МВФ виділить Україні ще, як мінімум, 4,5 млрд. доларів. Половина з них, ймовірно, буде спрямована на фінансування витрат держбюджету. Друга половина - 2,25 млрд. доларів надійде в розпорядження НБУ та номінально збільшить його ЗВР на цю суму», - вважає експерт.

Знижувальний тиск, на думку М.Івченка, на ЗВР цього року надаватимуть платежі банківського і реального сектору економіки України за боргами, погашення єврооблігацій України в грудні на суму 500 млн. доларів, а також попит населення на готівкову валюту (у цьому плані існують ризики з боку можливої девальвації валюти в Білорусії, традиційне підвищення попиту на готівкову валюту восени, і, звичайно, світові макроекономічні ризики).

З ним багато в чому згоден експерт аналітичного департаменту X-Trade Brokers Ukraine Володимир Олексюк. За його словами, нинішній рекордний показник золотовалютних резервів став наслідком перевищення пропозиції валюти на ринку над попитом.

«Валютні резерви будуть збільшуватися і за рахунок залучення зовнішнього додаткового фінансування українськими корпоративними позичальниками. Передбачається, що вартість такого запозичення буде поступово знижуватися.

Міжнародні резерви НБУ на кінець поточного року можуть вийти на рівень, еквівалентний 5,4-5,5 місяців імпорту, впритул наблизившись до 40 млрд. дол.», - зазначив В.Олексюк.

Як підкреслює президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, «якщо врахувати, що в поточних резервах враховуються 7 млрд. дол. кредиту МВФ, то було б передчасно радіти. На жаль, наша зовнішня торгівля залишається дефіцитною, нам щомісячно потрібна величезна сума валюти для того, аби розрахуватися з імпортерами. За всіх преференцій і незважаючи на різке зростання цін на метал на світовому ринку, поки експортна виручка України значно менша витрат на закупівлю імпорту. При цьому саме купівля «блакитного палива» створює дефіцит зовнішньої торгівлі України. А з урахуванням подальшого зростання цін на природний газ ця проблема буде тільки загострюватися».

Експерт відзначає, що «до кризи дефіцит зовнішньої торгівлі був ще більшим, тому що крім природного газу та нафти доводилося купувати автомобілі. Але тоді Україна мала можливість залучати великі інвестиції. На сьогодні це нереально. За підсумками першого кварталу 2011 року, загальна сума прямих зарубіжних інвестицій склала всього 770 млн. дол. (в 2006-2008 роках щомісячні прямі інвестиції обчислювалися мільярдами доларів). Зарубіжні інвестори не поспішають вкладати в Україну, і це дуже насторожує. На поточний момент золотовалютні запаси формуються за рахунок боргових грошей, які Україна отримує від продажу держоблігацій. Якщо б не вдалося в першому кварталі ц.р. розмістити єврооблігації України та Ощадбанку, то довелося б близько 3 млрд. дол. витратити з ЗВР для фінансування дефіциту платіжного балансу. Ніхто не заперечує зростання «запасника» регулятора останнім часом, але це - тимчасовий успіх і під дуже великим питанням залишається осінь 2011 року, коли доведеться збільшити закупівлю природного газу напередодні зими».

Начальник відділу аналізу та досліджень "Райффайзен Банку Аваль» Дмитро Сологуб вважає, що приплив резервів пов`язаний із позитивними тенденціями платіжного балансу. «Крім того, необхідно враховувати ще один момент, який став помітним останнім часом в поведінці Нацбанку. Регулятор намагається на ринок з продажем валюти не виходити. У березні, квітні були періоди, коли гривня перебувала під девальваційним тиском на міжбанку, коли попит перевищував пропозицію, а курс протягом дня знижувався на 1-2 копійки. Але ринок закривався своїми силами. Якщо дійсно вбачалася тенденція, що курс може девальвувати серйозно - на 5-10 копійок за день, тоді регулятор виходив з продажем. Але, на кінець березня - за квітень інтервенція була кілька разів. Це свідчить про те, що якщо курс виходить на позначку 7,98-7,99, то НБУ це не так хвилює. Більше хвилює розмір резервів, вони намагаються їх не витрачати, а за можливості - поповнювати, цим і пояснюється збільшення резервів», - зазначив експерт.

«Причина збільшення резервів пов`язана з програмою МВФ, а точніше з невизначеністю щодо неї. Зараз не зовсім зрозуміло, буде вона продовжена, чи ні - шанси 50/50. Відповідно, НБУ хоче підстрахуватися, накопичити достатній рівень резервів, що дозволить йому контролювати ситуацію у випадку якихось незрозумілих коливань», - вважає Д.Сологуб.

«Що ж до майбутнього, то я катастрофічного нічого не бачу. Ризики в світі досить великі. Але поки що для України, в принципі, все добре - ціни на метал зростають такими ж темпами, як і на нафту. Зростання експорту відбувається тільки за рахунок двох категорій - металу і машинобудування. Якщо ситуація у світовій економіці продовжить відновлюватися, як в 2010 році, то короткострокова перспектива виглядає більш-менш нормально. Туманність виникає в довгостроковому періоді», - підкреслив експерт.

А довгострокова перспектива для нас, крім невизначеності з кредитом МВФ, - розрахунки за боргами і ще раз за боргами... На кінець 2010 року, за даними регулятора, обсяг валового зовнішнього боргу України досяг 117,3 млрд. дол. США (85,7% ВВП), збільшившись на 13,9 млрд. дол. (на 13,5%).

За 2010 рік зовнішній борг, який підлягає сплаті протягом наступних чотирьох кварталів, зріс на 8,5 млрд. дол. Головними інструментами накопичення боргу продовжують бути торговельні кредити та прострочена заборгованість.

На сьогоднішній день держборг України оновив історичний максимум - 56,4 млрд. дол. Як заявляв Президент Віктор Янукович, тільки цього року нам доведеться сплатити за зовнішніми позиками 80 млрд. грн. (бюджет України - 267 млрд. грн.). До речі, М.Азаров називає дещо іншу цифру. За його словами, «минулого року 50 млрд. грн. боргів віддали. Цього року 90 млрд. будемо віддавати, наступного - 53 млрд.».

10 млрд. грн., як бачимо, знову десь загубилися. Мабуть, для керівництва країни це незначна сума. Але знову-таки, за Україну прикро...

Олена Бистрицька (УНІАН)