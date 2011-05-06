Міжнародна Контактна група створить фонд допомоги лівійській опозиції

Міжнародна Контактна група щодо Лівії погодилася створити тимчасовий фонд для допомоги лівійській опозиції.

Міністр закордонних справ Франції Ален ЖЮППЕ заявив, що фонд почне розподіл коштів у найближчі тижні, передає Бі-Бі-Сі.

Напередодні Національна перехідна рада Лівії заявила, що має потребу в 2-3 млрд. доларів для оплати військовослужбовцям, закупівлі продовольства і медикаментів.

Міністр закордонних справ Британії Уїльям ХЕЙГ підтвердив, що фінансова допомога, яку одержить лівійська опозиція, не буде витрачена на закупівлю зброї.

Тим часом держсекретар США Гіларі КЛІНТОН заявила, що США намагаються зняти обмеження на використання понад 30 млрд. доларів на заморожених лівійських рахунках. За її словами, американський уряд має намір використовувати частину цих коштів, які належать особисто полковникуві Муаммару КАДДАФІ і лівійському уряду "з тим, аби ми могли допомогти лівійському народу".

Контактна група має також обговорити пропозицію Італії про конкретну дату закінчення бойових операцій сил НАТО в Лівії.

Як повідомлялося, в Лівії в середині лютого розпочалися масові демонстрації з вимогою усунення з посади М.КАДДАФІ, який правив країною понад 40 років, котрі згодом переросли в збройне протистояння між урядовими силами і бунтівниками. РБ ООН 17 березня прийняла резолюцію, що передбачає безпілотну зону над Лівією і відкриває можливість іноземного військового втручання в ситуацію в цій північноафриканській країні. В операції коаліційних сил, що розпочалася 19 березня, беруть участь, зокрема, Великобританія, Франція, США, Канада, Бельгія, Італія, Іспанія, Данія, Норвегія. Наприкінці березня командування операцією перейшло до НАТО.