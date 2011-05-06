Сьогодні валютна пара євро/долар буде торгуватися в діапазоні 1,4500-1,4700 - експерт

Наторгахуп'ятницю,6 травня,валютнапараєвро/доларбудеторгуватися вдіапазоні1,4500-1,4700,фунт/долар-1,6300-1,6600,прогнозуютьаналітикиFOREX CLUBвУкраїні.

Яквідзначаютьаналітики,сьогоднібудутьопублікованіданіщодо зміни кількостізайнятих унесільськогосподарськомусекторіекономікиСША.Ціпоказникиможутьвиявитися меншпозитивними,ніж минулого місяця,що,у своючергу,негативнопозначитьсяна високоприбутковихвалютах.Проте втомувипадку,якщоцифривиявлятьсякращими прогнознихзначень,євроіфунтможуть пітивгору,і відігратираніше втраченіпозиції.

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