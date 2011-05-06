Ціна на срібло несподівано обвалилася, потягнувши за собою золото. Сорос передбачав

Цінанасрібло,якабиларекордиостаннікількамісяців,несподіванообвалиласяна12%,потягнувшизасобоюзолото,яке втратило3%на біржовихторгаху четвер, 5травня.

Різкезниженнявартостідорогоціннихметалівсталопричиноюажіотажу насвітовихринках: інвесторипочалишвидко позбавлятисявідактивівузолотіта сріблі. Тільки кількомаднямиранішеаналітикипомітили,що мільярдерДжорджСороспочавпродаватизолотоі срібло.

Післяграндіозногопадінняв четвервартість дорогоціннихметалівпочинаєнезначнопідвищуватисяу п'ятницю,6 травня,повідомляєReuters.

Впаливцініф'ючерсинасріблонабіржіCOMEX, які торгувалисянарівні34,27дол.наранковихторгах,вирослидо35,55дол.Яквідзначаютьучасникиринку,настількирізкепадіннявостаннєбуло зафіксованов 1980році.

Цінинасріблодосяглимаксимальногорівнябільшніжза 31рік 25квітня 2011 року.Тодійого котируванняпіднялисядо позначки49,820дол.заунцію.

ЗаразсріблонаCOMEXпродовжуєдешевшати іторгуєтьсязначнонижче рівня 40дол.заунцію.

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