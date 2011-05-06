Польща планує скоротити дефіцит бюджету на більш ніж 10%

Варшава. Уряд Польщі планує скоротити дефіцит Державного бюджету наступного року до близько 13 млрд. дол. з майже 15 млрд. дол., передбаченого бюджетом 2011 року (1 дол = 2,7 PLN).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект бюджету на 2012 рік прийняв польський уряд на засіданні в четвер.

Згідно з прийнятим документом, уряд розраховує на доходи бюджету в розмірі 108 млрд. дол., майже половину з яких становитимуть надходження від налогa на додану вартість. Доходи від акцизних платежів становивтимуть 23 млрд. дол., надходження з податку від фізичних осіб - 16 млрд. дол., а від підприємств - 11 млрд. дол. Доходи від приватизації становитимуть близько 4 млрд. доларів.

Витрати країни становитимуть 121 млрд. дол., 57 млрд. з яких буде витрачено на субвенції та дотації.

На обслуговування держборгу Польща в наступному році з бюджету направить 16 млрд. доларів.

Уряд розраховує на 4% зростання ВВП, 2,8% інфляцію, скорочення безробіття до 10% і зростання реальної зарплати на 2,9%.

Як повідомляв УНІАН, польська влада має намір скоротити до 2014 року бюджетний дефіцит на третину - до близько 10 млрд. доларів.