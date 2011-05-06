Agroton має намір випустити єврооблігації на 100 млн. доларів
Варшава.Українськийвиробниксільськогосподарськоїпродукції компаніяAgrotonмає намір у травнірозміститиєвропейськіоблігаціїнасуму100млн.доларів.
ПроцеповідомивагентствуBloombergАндрійНЕСТЕРУКз компаніїJaspen Capital Partners,якаготуєемісію.
Agroton,акціїякогозкінцяминулогороку котируютьсяна Варшавськійфондовійбіржі,повідомивсьогодні пропланований випускоблігацій,не уточнившиїхобсяг.
Компанія зазначилатільки,що рейтинговіагентстваFitchіStandard&Poor'sприсвоїлиїйіпланованому випускурейтингB-.
ЯкповідомлявУНІАН, наприкінці жовтняAgrotonвходіпервинногорозміщенняакційна Варшавськійбіржізалучив54млн.доларівза26%пакетакцій.
ДовідкаУНІАН.Заснованийв 1992 роціAgrotonобробляє134тис.гав Луганськійі Харківській областях іволодієскладськимиприміщеннями загальноюмісткістю235тис.тонн.
55,38% компаніїналежитьIFG directors limited,18.46%BNY(Nomineees) Limited.
Капіталізаціякомпанії на 6травня становитьблизько250млн.доларів.