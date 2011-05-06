Agroton має намір випустити єврооблігації на 100 млн. доларів

Варшава.Українськийвиробниксільськогосподарськоїпродукції компаніяAgrotonмає намір у травнірозміститиєвропейськіоблігаціїнасуму100млн.доларів.

ПроцеповідомивагентствуBloombergАндрійНЕСТЕРУКз компаніїJaspen Capital Partners,якаготуєемісію.

Agroton,акціїякогозкінцяминулогороку котируютьсяна Варшавськійфондовійбіржі,повідомивсьогодні пропланований випускоблігацій,не уточнившиїхобсяг.

Компанія зазначилатільки,що рейтинговіагентстваFitchіStandard&Poor'sприсвоїлиїйіпланованому випускурейтингB-.

ЯкповідомлявУНІАН, наприкінці жовтняAgrotonвходіпервинногорозміщенняакційна Варшавськійбіржізалучив54млн.доларівза26%пакетакцій.

ДовідкаУНІАН.Заснованийв 1992 роціAgrotonобробляє134тис.гав Луганськійі Харківській областях іволодієскладськимиприміщеннями загальноюмісткістю235тис.тонн.

55,38% компаніїналежитьIFG directors limited,18.46%BNY(Nomineees) Limited.

Капіталізаціякомпанії на 6травня становитьблизько250млн.доларів.

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