Доходи держбюджету у січні-квітні становили 89,808 млрд. грн. – 32% річного плану

За січень-квітень 2011 року до загального і спеціального фондів державного бюджету України надійшло 89,808 млрд. грн. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету), що становить 32% річного плану надходжень.

Про це повідомляється на сайті Державного казначейства України.

Згідно з повідомленням, у січні-квітні п.р. до загального фонду держбюджету надійшло 77,211 млрд. грн., в т.ч. надходження податку на додану вартість (з урахуванням відшкодування ПДВ) становили 40,472 млрд. грн., що на 9,6% більше планового показника на цей період, податку на прибуток – 13,107 млрд. грн., що на 4,9% більше плану.

До спеціального фонду держбюджету за січень-квітень 2011 року надійшло 12,598 млрд. грн. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2011 рік (з урахуванням поправок) затверджено з доходами 285,072 млрд. грн. і витратами 325,529 млрд. грн. Граничний дефіцит держбюджету України в 2011 році встановлено на рівні 38,843 млрд. грн.