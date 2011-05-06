Міжбанк: закриття торгів: 7,9720/7,9790 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9680/7,9740 грн./дол., на 12:00 ціни зросли до 7,9780/7,9840 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 7,9720/7,9790 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2875/0,2879 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися – 0,2968/0,2973 грн./рубль. На момент закриття торгів ціни піднялися до 0,2979/0,2982 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 27,7465 рубля за долар (+0,4864).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,4500/1,4585 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,5965/11,6070 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 11,5880/11,6030 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли рівня 11,5730/11,5895 грн./євро.