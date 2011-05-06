Литвин сподівається, що до кінця поточної сесії ВР призначить нового голову Рахункової палати

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що до кінця поточної сесії парламент призначить нового голову Рахункової палати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні журналістам під час робочої поїздки до Вінницької області.

В.ЛИТВИН зазначив, що перед висуненням кандидатури на посаду керівника Рахункової палати необхідно чітко знати, що принаймні 226 народних депутатів підтримають цю кандидатуру під час голосування бюлетенями.

В.ЛИТВИН зауважив, що наразі обговорюється низка кандидатур, запропонованих різними політичними силами.

«Зараз відбувається процес консультацій для того, щоб постріл був точним, і щоб ми одразу потрапили в ціль. І це має бути кандидатура, яка буде сприйнята», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи буде призначений новий голова Рахункової палати до кінця поточної сесії ВР, В.ЛИТВИН сказав: «Я сподіваюся, що так і буде, бо далі відступати нікуди».

Як повідомляв УНІАН. 11 грудня 2010 року закінчився семирічний термін перебування на посаді голови Рахункової палати Валентина СИМОНЕНКА, який удруге був призначений на цю посаду постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2003 року.

Відповідно до вимог пункту 16 статті 85 Конституції України, призначення на посади і звільнення з посад голови та інших членів Рахункової палати відноситься до повноважень Верховної Ради, а статтею 10 Закону «Про Рахункову палату» визначено, що голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою за поданням голови ВР терміном на 7 років.