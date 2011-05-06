У Миколаєві податківець відмовився від хабаря

Співробітник однієї з районних інспекцій Миколаєва відмовився прийняти хабар від місцевого бізнесмена за сприяння у прийнятті декларації з податку на додану вартість (ПДВ) і повідомив про спробу підкупу управління внутрішньої безпеки Державної податкової служби.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України.

Керівник комерційної фірми запропонував податківцю винагороду за сприяння у прийнятті декларацій з ПДВ, пообіцявши віддавати 0,5% від сум, зазначених у деклараціях.

Співробітники управління внутрішньої безпеки Державної податкової служби в Миколаївській обл. задокументували незаконні дії підприємця та направили матеріали в прокуратуру для порушення кримінальної справи за ст. 369 Кримінального кодексу України (дача хабаря).