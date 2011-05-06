Інфляція в квітні становила 1,3%

Індекс споживчих цін на товари і послуги (інфляція) в Україні в квітні п.р. порівняно з березнем п.р. становив 1,3%, з початку року – 4,7%.

Про це УНІАН повідомили у Держкомстаті.

Інфляція в квітні 2011 року порівняно з квітнем 2010 року становить 9,4%.

На продукти харчування у березні п.р. порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 1,6%. Зокрема, на 6,8% подорожчали овочі, на 2,2% подорожчав хліб і хлібопродукти, на 4% - фрукти і цукор, на 3,2% - яйця, на 2,9% - макаронні вироби.

Водночас на 2,4% подешевшало молоко.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,4%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 1,7%, послуги транспорту подорожчали на 3,3%, переважно за рахунок зростання цін на паливо і мастильні матеріали – на 4,9%. Тарифи на електроенергію підвищилися на 15,1%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція у березні п.р. в Україні порівняно з лютим становила 1,4%.