Розмір Фонду гарантування вкладів збільшився на 8%

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України у квітні 2011 року збільшився на 8%, або на 0,311 млрд. грн., і станом на 1 травня 2011 р. склав 4,09 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кількість учасників Фонду станом на 6 травня становить 168 банків, кількість тимчасових учасників – 8 банків.

У травні Фонд гарантування вкладів продовжить виплати вкладникам таких банків: «Синтез», «Земельний банк», «Іпобанк», «Дністер», «БІГ Енергія», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Українська фінансова група», «Східно-Європейський банк», «Банк регіонального розвитку», «Європейський», «Національний стандарт», «Одеса-Банк», «Причорномор`я».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, котра виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлений на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду в 2010 році склали 1,428 млрд. грн., виплати гарантованих сум – до 2,294 млрд. грн. Виплати здійснювалися вкладникам 16 ліквідованих банків, гарантовану суму одержали 65 тис. осіб.