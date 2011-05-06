Янукович підписав закон про зміни до законодавства про держмито

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Даним законом передбачено приведення у відповідність нормативно-правових актів Кабінету міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні", та внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Законом передбачено виключити положення, які стосуються справляння державного мита при створенні промислово-фінансових груп, оскільки Закон України "Про промислово-фінансові групи" втратив чинність.