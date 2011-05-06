Міжнародні валютні резерви НБУ у квітні зросли на 5,3%
19:29, 06 травня 2011Фінанси
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Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) у квітні 2011 року зросли на 5,3%, або на 1,923 млрд. дол., - до 38,351 млрд. дол.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Згідно з повідомленням, з початку року золотовалютні резерви збільшилися на 10,9%, або на 3,775 млрд. дол., – з 34,576 млрд. дол.
Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ не виключає, що обсяг золотовалютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.
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