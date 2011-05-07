Чутки про Грецію мало не обвалили євро

Прем`єр-міністр Люксембурга відкинув як абсолютно недолуге припущення про те, що Греція може відмовитися від європейської валюти або домовитися про реструктуризацію її боргу, повідомляє Бі-бі-сі.

Жан-Клод Юнкер, який очолює також Єврогрупу, до якої входять міністри фінансів країн єврозони, заявив, що нарада, яка відбулась у Люксембурзі, стосувалася інших питань.

Німецький журнал Spiegel раніше повідомив, що міністри країн єврозони проводять екстрене засідання, на якому обговорюється можливість повернення Греції до старої валюти.

Це повідомлення призвело до падіння євро. Крім того, в пресі циркулюють чутки про те, що Греції знадобиться провести реструктуризацію боргу, попри одержану нею міжнародну позику.