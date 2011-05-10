Греція може вийти з єврозони і повернутися до драхми.

Про це передає радіо «Эхо Москвы» з посиланням на німецький журнал Spiegel.

За інформацією видання, грецький уряд має намір таким чином вирішити свої економічні проблеми.

Офіційні європейські особи спростовують чутки про вихід Греції з єврозони. Заперечують наявність подібних планів і в мінфіні самої Греції. Проте «Шпігель» від свого повідомлення не відмовляється.

Обмінний курс євро на валютному ринку вже відреагував на статтю зниженням щодо інших провідних валют.

Нагадаємо, Греція перейшла на євро 2001 року.