ЄС планує виділити на розвиток Криму 12 млн. євро за чотири роки - Радмін АРК

Європейський Союз планує спрямувати 12 млн. євро на розвиток Кримської автономії та Севастополя протягом найближчих чотирьох років.

Як повідомила прес-служба Ради міністрів Криму, це передбачено проектом угоди з ЄС, який затвердив Кабінет Міністрів України, уповноваживши підписати документ кримського прем`єра Василя ДЖАРТИ.

Очікується, що В.ДЖАРТИ і керівник генерального директорату з питань розвитку та співробітництва Єврокомісії Europe Aid Маркус КОРНАРУ підпишуть угоду 13 травня в Брюсселі.

Програма співробітництва, реалізація якої розпочнеться цього року, передбачає виділення 5 млн. євро на розвиток туристичної сфери Криму, такої ж суми - на розвиток соціальних об`єктів автономії, 2 млн. євро - на залучення іноземних інвестицій в економіку Севастополя.

«Гроші, спрямовані на розвиток туризму, підуть на створення довідково-інформаційних туристичних бюро, створення навчального центру для людей, що працюють в рекреаційній сфері, розробку розрахованого на десять років плану реструктуризації здравниць Криму. Кошти, виділені на розвиток соціальної сфери, будуть витрачені на реконструкцію об`єктів інфраструктури в найменш забезпечених регіонах автономії», - йдеться в прес-релізі.

За даними Радміну Криму, після практичної реалізації програми протягом чотирьох років, ще два роки відводяться на проведення аудиту та оцінку використання грошей.