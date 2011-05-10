НБУ вводить в обіг монету “50-річчя заснування Нацпремії України імені Шевченка”

Національний банк України 12 травня вводить в обіг пам`ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену 50-річчю заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка - найвищої в Україні премії в галузі літератури та мистецтва, публіцистики та журналістики, найбільш престижної творчої відзнаки за вагомий внесок в українську культуру.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Щорічно встановлюється п`ять національних премій у таких номінаціях: художня література, документальна та науково-критична література, музика, образотворче мистецтво, сценічне та екранне мистецтво.

Монету виготовлено з нейзильберу, тираж - 35 000 штук.