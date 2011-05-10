Кабмін має намір зняти обмеження на реєстрацію платниками ПДВ платників єдиного податку

Міністерству фінансів, Мінекономрозвитку, Міністерству юстиції та Державній податковій службі України (ДПСУ) доручено розробити зняття обмежень на реєстрацію платниками ПДВ платників єдиного податку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку та торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, переданому агентству УНІАН.

За словами А.КЛЮЄВА, в разі потреби будуть підготовлені пропозиції до розгляду в другому читанні проекту закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деякі інші законодавчі акти».

На основі пропозицій підприємців ДПСУ було доручено забезпечити однозначне тлумачення й застосування норм Податкового кодексу про стягнення збору за спеціальне водокористування, повідомив А.КЛЮЄВ.

За його словами, також розроблятимуться пропозиції щодо можливості зменшення ставки єдиного соціального внеску.

Перший віце-прем`єр-міністр також повідомив, що ще одним питанням, яке піднімають підприємці, є питання підтримки бізнес-інкубаторів і технопарків. «Я взагалі вважаю, що створення умов для розвитку інноваційних виробництв, зокрема у сфері малого та середнього бізнесу, є одним із найважливіших завдань уряду на сьогоднішньому етапі», - заявив він.

Мінрегіонбуду доручено терміново поінформувати Кабінет міністрів і Координаційну раду про стан нормативного регулювання розміщення малих архітектурних форм, а також прискорити затвердження порядку розміщення тимчасових споруд.

За словами А.КЛЮЄВА, багато питань у підприємців викликають механізми нормативної оцінки землі. Тому Мінагрополітики разом з іншими органами виконавчої влади за участю Координаційної ради підприємців повинні провести аналіз існуючих методик грошової оцінки землі й у 10-денний термін поінформувати Кабмін. А Мінрегіонбуд повинен включити представників Координаційної ради підприємців до складу робочої групи з оцінки і спрощення процедур узгодження й введення в експлуатацію будівництв, тимчасових споруд і МАФів, сказав А.КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що Київська міська держадміністрація повинна провести перевірку роботи КП «Київпарксервіс», перевірити скарги підприємців і вжити заходи у разі виявлення порушень або зловживань.