Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9770-7,9930 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9880/7,9960, на 12:00 ціни знизилися до 7,9820/7,9895. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9770/7,9930 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2867/0,2872, на 12:00 ціни піднялися до 0,2973/0,2977. На момент закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2970/0,2975. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 27,7800 (+0,0335).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4306/1,4308, а на 15:00 виросли до 1,4375/1,4377. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4285/11,4415, на 12:00 ціни пішли вгору – 11,4570/11,4735. На момент закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні склали 11,4535/11,4825.