Українські страховики в 2010 році скоротили чисті виплати на 2,8%

Обсяг чистих страхових виплат, здійснених українськими страховиками в 2010 році, зменшився на 2,8%, порівняно з 2009 роком – до 5 млрд. 885,7 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Згідно з повідомленням, обсяг валових страхових платежів за підсумками 2010 року проти 2009 року знизився на 9,4% і становив 6 млрд. 104,6 млн. грн., зокрема за ризиковими видами страхування – 6 млрд. 052 млн. грн., за страхуванням життя – 52,6 млн. грн.

Структура чистих страхових виплат за підсумками 2010 року була такою: добровільне майнове страхування – 4 млрд. 150,7 млн. грн. (71%); недержавне обов`язкове страхування – 857,1 млн. грн. (15%); добровільне особисте страхування – 794,1 млн. грн. (13%); страхування життя – 52,6 млн. грн. (1%), добровільне страхування відповідальності – 26,7 млн. грн. (0,5%); державне обов`язкове страхування – 4,6 млн. грн. (0,1%).

Рівень страхових виплат (відношення валових страхових виплат до валових страхових платежів) на 31 грудня 2010 року становив 26,4% проти 33% на кінець 2009 року. Рівень чистих страхових виплат зменшився з 47,8% на кінець 2009 року до 44,2% на 31 грудня 2010 року.

Довідка УНІАН. На 31 грудня 2010 року в Україні було зареєстровано 456 страхових компаній, з яких 67 – компанії зі страхування життя, 389 – ризикові страховики.