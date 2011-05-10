Податківці у квітні перерахували до держбюджету 13,9 млрд. грн.

За оперативними даними, у квітні 2011 року податківці перерахували до зведеного бюджету України 19,7 млрд. грн. податків і зборів, зокрема до державного бюджету – 13,9 млрд. грн., до місцевих бюджетів – 5,8 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні Державної податкової служби України (ДПСУ), розміщеному на офіційному сайті відомства.

Сума платежів до загального фонду держбюджету становила 13,1 млрд. грн., що в 1,7 разу більше порівняно з аналогічним показником за підсумками квітня минулого року. Бюджетний розпис Міністерства фінансів виконаний на 121,4%, додатково надійшло 2,3 млрд. грн.

У цілому в січні-квітні 2011 року до зведеного бюджету надійшло 80,5 млрд. грн. платежів, контрольованих ДПСУ, зокрема до державного бюджету – 58,6 млрд. грн., до місцевих бюджетів – 21,9 млрд. грн. Сума надходжень до загального фонду держбюджету становила 56,4 млрд. грн., що в 1,9 разу більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У повному обсязі виконане завдання зі збору податку на прибуток, податку на додану вартість, за спеціальне використання лісових ресурсів, спеціальне водокористування, рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, які ви добуваються в Україні.

На рахунки платників податків відшкодовано 12,3 млрд. грн. ПДВ, бюджетний ресурс використаний у повному обсязі.